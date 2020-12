Cairo accende l'albero di Natale in piazza della Vittoria (FOTO)

Con l'accensione delle luminarie e soprattutto dell'albero in piazza della Vittoria, il comune di Cairo Montenotte ha dato il via al periodo natalizio. Il motto di quest'anno è "Accendiamo il Natale".

Tra le iniziative messe in campo sempre dall'amministrazione comunale figura anche la campagna "Io compro a Cairo" per sostenere il commercio locale, duramente colpito dall'emergenza sanitaria legata al Covid.

Ma non solo. Come ogni anno torna l'iniziativa "Art’è Natale a Cairo". Ossia la vendita delle palline d'autore. Il ricavato andrà alla Caritas di Cairo per l'acquisto di pacchi spesa per le persone in difficoltà.