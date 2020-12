Il truck della Coca Cola arriva a Savona: sarà accompagnato dalle canzoni di Natale

L'iconico truck della Coca Cola, accompagnato dalle canzoni di Natale, sfilerà per le vie di Savona.

L'appuntamento è fissato per la giornata odierna, mercoledì 9 dicembre, dalle ore 13:30 alle 16:30. Questo l'itinerario in programma: via Quiliano, via Nizza, corso Vittorio Veneto, corso Cristoforo Colombo, via Giacchero e corso Giuseppe Mazzini.

Il truck - si legge sul sito della Coca Cola - sarà accanto ai mezzi che Banco Alimentare avrà a disposizione per trasportare i generi alimentari e donerà a tutti, anche se a distanza, un momento di gioia.

Un classico momento natalizio nonostante le difficoltà legate all'emergenza Covid.