La presidenza del Consiglio dei ministri risponde all'albenganese Filippo La Rocca

Era più o meno la metà di ottobre quando su Savonanews avevamo intervistato l'albenganese Filippo La Rocca.

L'uomo, nonostante i dolori fisici a livello motorio causati da un'invalidità riconosciuta al 77%, da settembre a ottobre aveva affrontato un cammino a piedi da Albenga a Roma. La sua missione era quella di protestare nel nome di tutte le categorie abbandonate dalla società: chi è in crisi economica, chi fa fatica a pagare le tasse, chi presenta delle disabilità e chi, in generale, merita una seconda chance nella vita (leggi articolo dettagliato QUI).

Certo, le belle notizie talvolta si fanno un po' aspettare, ma prima o poi arrivano; e Filippo La Rocca ha ricevuto un bel regalo di Natale. Non lo ha trovato sotto l'albero ma nella buca delle lettere. Stiamo parlando di una lettera con carta intestata della Presidenza del Consiglio dei Ministri e firmata da un funzionario del Premier Giuseppe Conte.

Nel testo si legge:

"Gentile Signor La Rocca, il Presidente del Consiglio ha ricevuto la Sua lettera e preso atto di quanto ha voluto rappresentargli. La ringrazia per le Sue osservazioni e per avergli evidenziato problematiche alle quali dedicherà attenzione. Ogni suggerimento da parte dei cittadini è per il Presidente oggetto di valutazione. Comprendiamo i motivi della Sua amarezza e le ragioni del malcontento ma la esortiamo a non perdersi d'animo; sono molti gli obiettivi da raggiungere, ma il Presidente desidera comunque assicurarLe che l'impegno del Governo è dare presto delle risposte, in termini di crescita del Paese e di maggiore equità, individuando soluzioni ai problemi più urgenti degli italiani".

A questo punto, considerando che Filippo La Rocca nella sua trasferta romana si è recato anche alle porte del Vaticano, è legittimo aspettarsi una risposta anche dalla Segreteria Papale.