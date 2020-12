Stefano Conti presenta il suo nuovo romanzo a Pietra Ligure, Finalborgo e Spotorno

Lo storico e scrittore Stefano Conti sarà in 3 librerie della provincia di Savona (il 14 alla libreria L’Acchiappasogni di Pietra Ligure, il 15 alla libreria Come un romanzo di Finalborgo e il 16 alla libreria Assolibro di Spotorno) per presentare “Seguimi se vuoi”, un romanzo intrigante adatto a tutti.

Dopo il grande successo del giallo “Io sono l’imperatore”, Stefano Conti torna con un nuovo avvincente caso per Francesco Speri, il bancario detective col pallino della storia: “Seguimi se vuoi” è un romanzo dove i generi letterari si compenetrano, in un mix entusiasmante di storia, amore e mistero. Una narrazione coinvolgente che intreccia abilmente fatti storici e vicende romanzate verso un trionfo tutto al femminile.

Chiara, la donna per la quale Francesco aveva rischiato la vita anni prima e che era sparita nel nulla, ricompare inaspettatamente proponendogli di continuare le ricerche del capo di una setta oscura, morto in circostanze poco chiare a Lisbona. La posta in gioco è altissima: un’organizzazione neopagana, un ordine militare cristiano e addirittura i templari sono tutti alla ricerca del Sacro Graal. Sulle tracce della preziosa reliquia, Francesco viene così spinto in un percorso appassionante tra Italia, Germania, Croazia e Portogallo, che è anche un percorso dentro di sé, inseguendo il suo antico amore. Un romanzo, ambientato ai nostri giorni, dove si alternano chiese medievali a capolavori dell’arte, castelli nazisti a isole sperdute, in sostanza un libro avvincente in una cornice storica dove la religione diventa il corollario per un intricato gioco di potere.

Stefano Conti riesce con il suo stile leggero a condurre il lettore in un viaggio ideale a bordo di una macchina del tempo e la vena ironica che pervade la narrazione dà brio a una vicenda interessante e divertente insieme. In conclusione una storia appassionante che seduce e cattura fin dalla prima pagina: un mistero che appassiona e un amore che intriga, in un libro che incanta.