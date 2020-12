Finale, poste con orari ridotti e disagi alla popolazione. La Pro Loco di Gorra e Olle: "Aperture di tre giorni e sportello Postamat"

Come in diverse località della nostra Regione, anche nel finalese la rimodulazione degli orari degli uffici postali e le restrizioni adottate per adeguarsi alla pandemia stanno creando alcuni disagi.

È il caso di quanto succede a a Gorra L'ufficio, infatti, "oltre a servire Gorra e Olle è utilissimo anche per le vicine località come Canova e Melogno" spiegano dalla Pro Loco locale in una lettera che verrà inviata al sindaco di Finale, Ugo Frascherelli.

"La popolazione di Gorra e Olle è ultimamente notevolmente aumentata - si legge - e conta molti anziani che necessitano di servizi vicini alle abitazioni. Inoltre nei due paesi sono sorte molte attività commerciali e ricettive che utilizzano l'ufficio postale".

"Nonostante quanto sopra le Poste Italiane perseguono una politica di riduzione degli uffici periferici, senza tener conto dell'importanza sociale ed economica degli stessi" aggiungono dall'associazione.

L'ufficio in questione, dalla ripresa post lockdown, è attivo un solo giorno a settimana rispetto ai tre del tempo pre Covid: "Il servizio attuale, limitato al venerdì, sta causando lunghe code e gravi disagi alla popolazione. Si ricorda inoltre che i servizi nei paesi periferici aiutano ad evitare l'affollamento nelle poste centrali, già intasate a causa della chiusura dell'ufficio postale di Finalpia".

Inoltre, come in diverse sedi dell'entroterra, "non sussiste all'esterno dell'ufficio, una postazione Postamar, strumento che sarebbe utile per agevolare h24 i numerosi utenti" sottolineano i gorresi.

Che non sono rimasti a guardare: "La Pro loco di Gorra e Olle ha pertanto promosso una petizione popolare che verrà consegnata al sindaco di Finale affinchè con la forza delle nostre firme, possa intercedere con le Poste Italiane al fine di riattivare il servizio negli orari e giorni già utilizzati precedentemente oltre a richiedere una postazione Postamat esterna".

I moduli per aderire all'iniziativa si trovano nelle attività commerciali della frazione.