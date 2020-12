IIS Giolitti Bellisario Paire - Mondovì e Barge: una scelta per un progetto di vita

Nonostante il momento storico di grave difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, è necessario continuare a lavorare per il domani dei nostri giovani, in un’ottica di prossima ripresa e di potenziamento di tutti quei settori che costituiscono la vocazione del nostro Paese. La scuola continua altresì a mettersi in gioco, impegnando risorse e lavorando ai percorsi didattici e formativi, con puntuale riferimento ai contesti e ai fabbisogni.

La formazione professionale e tecnica, fondata su una solida base culturale, continua a rispondere con sicurezza ai cambiamenti del mercato del lavoro. Uno studente di un istituto professionale o di un istituto tecnico vivrà a scuola un’esperienza formativa che gli consentirà di partecipare allo sviluppo di una “società in divenire”, accedendo a settori di eccellenza di cui il nostro Paese ha bisogno, legati all’alta specializzazione tecnica, alla personalizzazione dei prodotti e dei servizi e al rilancio del Made in Italy.

Il mondo del lavoro chiama e chiede sempre più figure professionali. Qualunque sia il corso di studi scelto presso l’IIS Giolitti Bellisario Paire, uno studente potrà anche accedere a qualsiasi corso universitario, oppure a corsi post diploma specifici, annuali o biennali.

I tempi per entrare nel mondo del lavoro sono diversi: più lunghi per i Licei, più brevi per gli Istituti Tecnici e Professionali. Con questo non esistono studi facili o difficili, sono sempre necessarie serietà e applicazione.

Gli Istituti Tecnici e Professionali sono scuole altamente formative che rispondono ai bisogni di una società complessa nel più ampio quadro della globalizzazione. La formazione professionale sta assumendo sempre più un'importanza strategica nel mondo produttivo e risponde da una parte, ai fabbisogni formativi espressi dalle aziende e dall'altra alle esigenze dei giovani di acquisire competenze.

L’IIS Giolitti Bellisario di Mondovì e Barge rappresenta la scelta giusta per un progetto di vita nel mondo del lavoro. Il panorama dei corsi offerti è ampio, e spazia dal percorso di Tecnico Agrario, a quello per i servizi commerciali, a quello per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera con percorsi personalizzati e innovati da quest’anno che prevedono la preparazione in:

-professionista di cucina e pasticceria;

-professionista di pasticceria, cioccolateria e gelateria;

-professionista di sala e vendita;

-professionista di accoglienza turistica.

Quest’anno, l’IPC Bellisario di Mondovì offre inoltre anche un corso per i servizi sanitari e l’assistenza sociale, una scelta che si situa in una attuale situazione di estremo fabbisogno di figure a supporto della sanità, ora in emergenza, ma con una prospettiva che prevederà senz’altro nuovi investimenti e strutture sanitarie sul territorio.

L’IIS Giolitti Bellisario Paire si è dotato da quest’anno di specifici supporti multimediali: ogni aula è attrezzata con schermi interattivi, pc, proiettori, mentre sono stati distribuiti in comodato d’uso a studenti e studentesse centinaia di pc, tablet, hot spot, per favorire l’inclusione e mettere in pratica una didattica personalizzata alle diverse esigenze riscontrate.





Una scuola che si innova, continuamente.





Per ulteriori informazioni:

Istituto Istruzione Superiore “Giolitti Bellisario Paire”

Piazza IV Novembre, 6 - 12084 Mondovì (CN)

Telefono: 0174 552249