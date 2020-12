"Attenzione. Purtroppo è iniziato il solito periodo dei furti in appartamento in zona San Domenico (via Nino Bixio - via XXIV aprile)".

A lanciare l'allarme è il consigliere comunale di Patto per Varazze Gianantonio Cerruti che ha segnalato il ritorno dei furti natalizi in alcune zone varazzine.

La zona non è nuovo per essere colpita dai ladri, anzi, negli anni e negli ultimi mesi sono state diverse le segnalazioni, lanciate anche sui social, soprattutto nel levante del comune varazzino.