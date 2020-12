Un uomo di 78 anni è stato ritrovato privo di vita in un appartamento di Savona, in via Destefanis. Ancora da ricostruire le dinamiche che hanno causato la tragedia: pare una brutta caduta durante un lavoro di manutenzione casalinga.

Purtroppo all'arrivo dei soccorritori è stato possibile soltanto constatare il decesso, quasi certamente imputabile all'incidente domestico.