Finalborgo, un nuovo parco giochi vicino al Liceo Issel. Guzzi: "Investimento necessario da tempo"

Nuova area giochi per i piccoli utenti di Finalborgo.

Da tempo l’amministrazione ricercava una nuova area per investire in un nuovo parco gioco. Adesso si è deciso di investire 55 mila euro di risorse comunali nell’area limitrofa al Liceo Issel.

"Si tratta di un’area verde che sarà ben delimitata da una recinzione, vicina alla palestra Rivetti ed al complesso scolastico - commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Guzzi - Abbiamo pensato ad una struttura dallo stile medioevale, un'altalena a cesto, una molla ed un trampolino. Da tempo era necessario investire sul Borgo per dotarlo di un'adeguata area bambini, anche con giochi inclusivi. Dopo l'eliminazione dei giochi sotto la torre, per motivi di sicurezza, e l'unica area ubicata in zona Aquila, dovevamo trovare una soluzione più comoda e consona al rione storico".

Durante la la scorsa estate il consigliere della Lega, Marinella Geremia, aveva sottolineato tale mancanza e l'amministrazione aveva risposto dicendo che erano in corso la ricerca dei finanziamenti e delle aree adeguate. Nei prossimi mesi si darà il via ai lavori per definirli entro la primavera-estate.

"Ogni anno investiamo una quota parte delle risorse comunali sui nostri parchi, molto numerosi - afferma il sindaco Ugo Frascherelli - Dopo aver rinnovato completamente il parco del Lungomare Migliorini ed aver implementato quello del Vela, anche con nuove alberature, abbiamo deciso quest'anno di pensare al Borgo".

"Abbiamo anche un progetto per rinnovare quello di Gorra, risorse permettendo sarà avviato nel corso del 2021, ma attendiamo sviluppi prima di darne notizia ufficiale. Nell’attuale area del parco Fontana (in via Aquila) stiamo valutando come ridefinire gli spazi la destinazione e le finalità. La maggioranza deciderà nel prossimo futuro" conclude il primo cittadino.