Covid e restrizioni, c'è attesa per il nuovo report. Toti: "La Liguria è a cavallo tra la zona gialla e l'arancione"

La conferma arriva dal presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, nel consueto punto quotidiano sulla diffusione del Covid in Liguria. I dati sono parziali ma permettono di fare una previsione in vista del 34° report che, al più tardi, nella giornata di sabato, andrà a definire la classificazione per colori della regione e quindi quali misure restrittive andranno adottate a partire da lunedì, in particolare per le scuole.

“L’epifania sarà in zona rossa per disposizioni delle festività. Si tornerà in zona gialla per giovedì e venerdì e rossa per sabato e domenica. Giovedì cominceranno ad andare a scuola i bimbi delle elementari e delle medie inferiori. - ricorda il presidente di Regione Liguria - Per le secondarie di secondo grado (Licei e istituti superiori), la data di partenza con gli studenti al 50 % in presenza e al 50% in Didattica a Distanza, sarà lunedì 11. Se venerdì o sabato le regioni verranno classificate in zona gialla o arancione dalla settimana successiva non cambierà nulla. Se dovessimo essere considerati zona rossa non partiranno le scuole superiori. Un quadro coerente e chiaro per permettere la partenza delle scuole”.