Albisola, la Provincia autorizza Arpal a posizionare un sensore meteo sulla Sp2

Arpal ha richiesto lo scorso 24 novembre alla Provincia di Savona la possibilità di installare un sensore meteo che verrebbe posizionato sul ponte di proprietà provinciale al km 5+980, della SP2 "Albisola Superiore-Ellera-Stella San Giovanni" nel tratto esterno del centro abitato del comune albisolese.

Richiesta che è stata autorizzata quindi da Palazzo Nervi.

"L'autorizzazione è rilasciata per quanto di competenza e senza pregiudizio dei diritti dei terzi verso i quali i titolari della stessa assumono ogni responsabilità rimanendo sempre obbligati a tenere indenne e manlevata la Provincia di Savona, da azioni, molestie e oneri che possano, in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, derivare dal rilascio del presente atto e a condizione che l’esecuzione dei lavori avvenga in conformità a tutte le prescrizioni dettate in materia dal Codice della Strada e nel rispetto delle prescrizione tecniche come da documentazione depositata agli atti di questo Settore delle quali se ne invia copia al richiedente" viene specificato nell'atto di autorizzazione.

In tutta la provincia di Savona dovrebbero essere circa 36 le stazioni di Arpal presenti.