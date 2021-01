Impatto tra un'autovettura e una motocicletta nei pressi del parcheggio della Margonara, tra Albissola Marina e Savona in direzione del Capoluogo.

Ad avere la peggio ovviamente il centauro, comunque non grave: è stato trasportato in codice giallo per accertamenti al San Paolo di Savona.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Oro di Albissola Marina e i Carabinieri per i rilevamenti del caso. L'episodio si è verificato attorno alle 14 e ha causato rallentamenti alla viabilità.