Macchina dei soccorsi in azione intorno alle 19 nell'entroterra di Vado Ligure, in frazione Segno, dove un giovane, dopo aver litigato coi famigliari in casa, è uscito di casa facendo perdere le proprie tracce per diversi minuti.

Vigili del Fuoco e Carabinieri si sono immediatamente messi alla ricerca del ragazzo, ritrovato fortunatamente senza grandi sforzi.