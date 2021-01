Savona, spaccata contro la bacheca del PD di Villapiana: "Gesto vile e codardo"

Una sorpresa decisamente non gradita è spettata al circolo del PD di Savona città nella giornata di oggi, 21 gennaio, significativa per la storia del centrosinistra italiano.

Il vetro della bacheca del circolo di Villapiana in via Milano è stato infatti distrutto da ignoti. Un gesto "vile e codardo che il circolo ha immediatamente denunciato alle autorità competenti" scrivono sulla propria pagina Facebook dal gruppo dem.

"Quelle bacheche, sparse nella nostra città - condannano i dem savonesi sul noto social network - rappresentano non solo un mezzo della nostra comunicazione, ma un pezzo di storia del movimento operaio savonese e in una giornata così simbolica come quella di oggi, a cent’anni dalla nascita del PCI, non possiamo che ricordarlo con profondo rispetto".