Nessuna allerta nel ponente, ma la pioggia porta disagi: piccoli smottamenti in tutta la provincia

Nonostante l'allerta verde nel settore di ponente della Liguria, la pioggia sta creando comunque diversi disagi sparsi su tutto il territorio provinciale.

A Loano, in frazione Verzi, la strada che collega via dei Quarzi a Borgata Isola Inferiore è stata chiusa a causa di una frana la cui entità è tutt'ora difficile da definire visto il buio e l'insistente pioggia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale ed il personale comunale che sono comunque riusciti a gestire l'evento in urgenza.

Sempre sul territorio loanese, dove si sono verificati alcuni allagamenti, sono attive le squadre di Protezione Civile per monitorare il livello sempre più crescente del torrente Nimbalto e del rio Casazza. Chiusa in via precauzionale via Bulasce.

Disagi anche nel finalese. A Finalpia nei pressi del torrente Sciusa nel pomeriggio allagamenti sparsi e anche l'Aurelia non è rimasta esente dall'essere sommersa dalle abbondanti piiogge. Sulla Sp8 che conduce a Vezzi Portio invece, uno smottamento ha riguardato alcuni massi prossimi alla strada, che però rimane aperta.

Così come aperta è la strada che collega la frazione Sanda a San Martino, nel comune di Celle, il quale invece si trova in zona di allerta gialla. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco.