Schiaffi e maltrattamenti in Rsa Varazze, Asl: "Sconcerto per l'accaduto, ci tuteleremo legalmente"

Prende posizione circa i maltrattamenti subiti da alcuni anziani ospiti della rsa "La Villa" di Varazze anche la Asl 2 savonese, che si definisce pronta a tutelarsi nelle sedi legali opportune, prendendo così nettamente le distanze dai comportamenti di alcuni operatori sanitari della struttura.

"Attualmente sono in vigore per la società Plancia srl che gestisce la struttura tre autorizzazioni: una come residenza psichiatrica con autorizzati 33 posti letto, una come RSA post acuto e mantenimento autorizzata per 67 posti letto e una come autorizzazione per centro diurno per Alzheimer di10 posti letto, al momento chiuso per covid, per un totale complessivo di 100 posti letto di residenziali e 10 semiresidenziali" spiegano in una nota dall'azienda sanitaria.

"Dei cento posti attualmente attivi - aggiungono - risultano essere in convenzione tramite contratto con Alisa e Asl 2 76 posti, 30 per la parte psichiatrica e 46 per le rsa; di questi posti alcuni sono occupati da pazienti provenienti da Asl3".