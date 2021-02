Convento dei Cappuccini a Savona: l'opinione di un lettore

Buongiorno, ho letto l'articolo in oggetto al link seguente (leggi QUI). Sono d'accordo sul fatto che il convento dei cappuccini non chiuda se c'è questa possibilità, perchè in molti nel quartiere siamo affezionati a questo antico convento e i nostri figli da piccoli hanno giocato nel loro parco e sono cresciuti in mezzo a quel polmone verde.

Vorrei però precisare che il paragone con i box del seminario, citato nella lettera come esempio negativo da non seguire, è sbagliato perché i box di Via Ottaviano hanno implicato:

a) La costruzione dei box prevalentemente sotto terra quindi con un limitato impatto ambientale. b) La realizzazione , come oneri di urbanizzazione imposti dal Comune, di un bel giardino pubblico fruibile da tutti i Savonesi, la cui manutenzione del verde è a carico del condominio dei box e non pubblica, che ha preso il posto di una scarpata incolta e piena di rifiuti che stava dietro ad un muro e che nessuno poteva accedere. c) Il sacrificio, è vero, di alcuni alberi che erano nella scarpata che però sono stati rimpiazzati da nuove piante che ora crescono rigogliose e regalano la loro ombra a chi entra nel giardino del parco che prima, ripeto, quando era solo una scarpata, era incolto e inaccessibile alla cittadinanza.

Grazie