L'iniziativa dei "Supereroi in Corsia": pizze a domicilio per supportare il progetto "Ospedali Dipinti" del San Paolo di Savona

Pizze a domicilio con un risvolto benefico. Simone Bresci, il Captain America dei "Supereroi in Corsia" con Mattia Villardita ci spiega il progetto: "Nel mese di gennaio, insieme ad AntMan (Antonio Paolella), abbiamo continuato il progetto di Mattia con la consegna delle pizze a domicilio. L'iniziativa avrebbe dovuto essere in contemporanea con quella di Mattia, per dare la possibilità anche ad altre attività di partecipare, come da accordi che avevamo preso tra noi dei Supereroi in Corsia, ma a causa di un infezione da Covid di uno degli organizzatori abbiamo preferito posticiparla all'anno nuovo".

"Abbiamo collaborato con la pizzeria Vesuvio, per dare la possibilità, come detto precedentemente, anche ad un'altra attività di partecipare alla nostra raccolta fondi dei Supereroi in corsia per la Pediatria di Savona (per il progetto "Ospedali Dipinti", ndr LEGGI ARTICOLO). Il Vesuvio ha donato il 20% del'incasso di quelle serate, e poi ogni cliente era libero di lasciare un'offerta con un minimo di 2 euro, ma qui si è visto il grande cuore di molti concittadini che abbracciando pienamente l'iniziativa benefica hanno lasciato anche donazioni da 30, 40 fino a 50 euro. Abbiamo eseguito consegne per quattro mercoledì in cui abbiamo effettuato circa 40/50 consegne incontrando oltre 100 bambini. Ieri è stata l'ultima serata".

"Il risultato è stato di 800 euro, un ottimo risultato - conclude - Questa mattina l'importo sarà bonificato sull'IBAN della Croce d'Oro come da accordi con il primario di pediatria il dottor Gaiero".