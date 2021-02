"Ospedali Dipinti", raccolti 12mila euro: la Pediatria di Savona avrà il suo acquario in reparto

Sono stati raggiunti nella giornata di ieri i 12mila euro utili per completare il progetto "Ospedali Dipinti" nel reparto di Pediatria e Neonatologia dell'ospedale San Paolo di Savona.

"L’idea era partita da una intuizione della precedente Coordinatrice, dottoressa Marenco, subito raccolta dal sottoscritto; abbiamo quindi presentato il progetto a un concorso di Unicredit Foundation e tale progetto ha vinto un premio che ha consentito l’avvio dei lavori, con la preziosa partnership della associazione Cresci. In questo modo è iniziata la ristrutturazione della nostra sala di accoglienza/sala giochi e che rappresenta il primo impatto in reparto; un mondo sottomarino colorato con un galeone al centro della saletta sarà la nostra nuova sala di accoglienza per i pazienti ricoverati, per i pazienti che accedono ai nostri ambulatori e al nostro day hospital” aveva spiegato il primario del reparto Alberto Gaiero.

Per la seconda fase dei lavori, per la quale era partita la raccolta fondi, il reparto è stato sostenuto dall’impegno della Croce d’oro di Albissola Marina.

"Per la pediatria dell’ ASL2 e per la città credo sia un progetto davvero importante e che in qualche modo ha anche il significato di vedere con un pochino di ottimismo quello che sarà il futuro nostro e dei nostri assistiti” ha continuato il primario.

La prima parte del progetto è stata realizzata grazie al premio del terzo posto area nord ovest del concorso organizzato nel 2019 dalla Unicredit Foundation; al progetto, redatto dalla dott.ssa Patrizia Marenco e dal dott. Alberto Gaiero Direttore della S.C. Pediatria e Neonatologia, ha contribuito l’Associazione Cresc.i da sempre partnership di Pediatria per le iniziative assistenziali, formative e sostenitrice di numerosi progetti per l’accoglienza.

L’opera verrà quindi completata con un pavimento che diventerà il fondale marino sul quale cammineranno i bambini e si troverà un tavolo a forma di veliero dove si potranno fare i laboratori.

“Ospedali Dipinti” è un progetto artistico che sta trasformando i reparti degli ospedali italiani, seguito da milioni di persone sui social ed è continuamente richiesto nei luoghi di cura delle città da nord a sud isole comprese; è tra le più belle realtà italiane del settore, riconosciuta anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

2mila euro, erano stati raccolti grazie allo Spidey Pizza, dallo Spiderman di Corsia Mattia Villardita, nominato dal Presidente Sergio Mattarella Cavaliere della Repubblica, che oltre alla sua consueta attività di volontariato a favore dei più piccoli, insieme alla Bottega del Pane di via Famagosta, aveva dato vita cosi alla raccolta benefica in favore del reparto savonese e lo scorso 19 gennaio aveva consegnato l'assegno.