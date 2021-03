Savona, i banchi dei fiori si sposteranno il lunedì in corso Italia. Assessore Zunato: "Si conclude così la sistemazione dell'area mercatale"

I banchi dei fiori e delle piante si sposteranno a Savona in corso Italia. Ieri si è svolto l'incontro tra l'assessore al commercio Maria Zunato, le associazioni di categoria e i sindacati, per definire gli spostamenti e definire così in maniera definitiva l'area del mercato del lunedì.

Saranno coinvolte così corso Mazzini, piazza Giulio II e la via savonese che da settembre è stata riaperta pedonalmente alla città.

"Si può finalmente concludere la sistemazione dell'area mercatale, tenendo conto delle osservazioni delle associazioni di categoria - spiega l'assessore savonese che dovrà far passare per l'approvazione la pratica in giunta, in commissione consiliare e in consiglio comunale - E' un grande lavoro di squadra fatto in sinergia con il comando dei vigili urbani e il settore attività produttive e i commercianti che dà un importante slancio all'area e proprio al lavoro degli ambulanti".

I banchi saranno quindi spostati nel pieno rispetto delle norme anti Covid e della circolare Gabrielli legata alla sicurezza, liberano via Guidobono e via Montenotte entro aprile, primi di maggio.

Il settore si erano già spostati nei mesi scorsi da piazza del Popolo a corso Italia, lato ponente nel tratto da Via Verzellino a Via Astengo, in Corso Italia lato ponente nel tratto da Piazza Giulio II e Via Verzellino e in corso Italia, lato levante fronte Piazza Sisto IV.