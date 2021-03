Covid-19, Liguria sempre più 'arancione': l'indice di contagio Rt è sopra l'1

Occorre attendere domani l'ufficialità da parte del Governo, ma prende sempre più forma il passaggio della Liguria in zona arancione per le prossime due settimane.

L’indice di contagio Rt è salito e oscilla attorno all’1,10: un valore che fa scattare in automatico misure di contenimento del contagio da covid-19 più restrittive. A incidere, a livello regionale, sono principalmente i casi nella provincia di Imperia con il distretto ventimigliese e sanremese in testa anche se in tutto il distretto sanitario dell'Asl 1 restano stabili i dati relativi all'occupazione dei letti in terapia intensiva e la disponibilità di posti Covid negli ospedali.

Domani quindi si saprà la zona di rischio in cui verrà collocata la nostra regione mentre sabato la decisione verrà ufficialmente emanata, tramite l'ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Con la zona arancione vige il divieto di spostamento tra comuni e le attività di ristorazione saranno aperte solo per l'asporto o il delivery.

Il Nord Italia è ancora il più colpito dall'incidenza del virus. Si prevede il passaggio in zona rossa di Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna in compagnia delle province di Trento e Bolzano, ma anche di Marche, Basilicata, Umbria e Abruzzo queste due con dati in calo. In bilico, tra l'arancione e il rosso sono poi, Veneto e la Toscana. Arancione potrebbe diventare, oltre alla Liguria, anche la Puglia. Il Lazio invece rischia persino, con un "doppio salto", di finire in rosso vista l'impennata di contagi e quindi dell'Rt.

Solo la Sicilia rimarrebbe in giallo per un'altra settimana. Al vaglio i dati di Calabria e Valle d'Aosta. Per la Sardegna invece, resta la zona bianca per altri sette giorni.