Spotorno, sabato 27 marzo sarà "vaccine day" per gli anziani oltre gli 80 anni del Golfo

Tra i primi comuni ad offrire soluzioni alla direzione di Asl 2 per predisporre centri vaccinali sparsi in maniera capillare sul territorio vi è stato Spotorno.

Ma quella di sabato prossimo è destinata a non essere l'unica, se non addirittura la prima, giornata di vaccinazioni: "Attendiamo il verdetto dell'Ema che liberi l'uso di AstraZeneca e la definizione dell'accordo tra Regione Liguria e Federfarma (leggi QUI) per lo stoccaggio dei vaccini negli appositi frigi. Quando avremo queste due condizioni, indispensabili per la logistica, avvieremo anche la somministrazione dei vaccini tramite i medici di famiglia con le dottoresse Gatto e Falanga ben convinte di cominciare insieme questa avventura" conclude Fiorini.