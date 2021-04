Quiliano, potenziato il servizio di self-service banking di Carige

Carige conferma la propria vicinanza alla comunità di Quiliano. Nel comune del Savonese la banca ha infatti potenziato il proprio servizio di self-service banking dotandolo di una macchina ATM di ultima generazione che da oggi consente, utilizzando la carta bancomat, di effettuare la maggior parte delle operazioni bancarie nella massima comodità e riservatezza.

Lo sportello automatico Carige, situato nella centrale Piazza Caduti Partigiani, si è così trasformato oggi in un’area self evoluta dove sarà possibile non solo effettuare i tradizionali prelevamenti in contanti ma anche versare banconote e assegni, pagare bollettini postali, effettuare bonifici e giroconti e fare ricariche telefoniche o di prepagate. Al fine di garantire la massima sicurezza della clientela la precedente postazione bancomat su strada è stata traslata in un ambiente chiuso e protetto a cui si può accedere con la carta bancomat.

“Lo sportello automatico è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 – commenta Carlo Sambarino, direttore dell’Area Savona di Banca Carige - e risponde appieno alle esigenze di una clientela che, per la maggior parte delle operazioni bancarie, dimostra di preferire sempre più le modalità self service ed online, riservando il rapporto diretto con la banca alle esigenze di consulenza evoluta riguardante le scelte di investimento e di finanziamento”.