Nel Sahara in Panda 4x4: l'impresa dei fratelli di Arnasco Manuel e William Rossi

1800 chilometri attraverso il deserto a bordo di una “storica” Panda 4x4. Questa l’impresa che si accingono a compiere i fratelli Manuel e William Rossi, residenti nell’immediato entroterra albenganese e unico equipaggio ligure alla prestigiosa “Sahara Racing Cup 2021”.

Saranno loro, dunque, a tenere alto l’orgoglio della nostra regione sfidando tra le dune altri 30 equipaggi partecipanti da tutto il mondo.

Nota come “la gara per piloti non professionisti più bella del mondo”, proprio per i paesaggi suggestivi mozzafiato che attraversa, la Sahara Racing Cup è un evento che da anni ormai coniuga divertimento, sano agonismo e impegno sociale-culturale nei confronti del continente africano.

Ci racconta Manuel: “Con mio fratello ne parlavamo da tempo, perché io insieme a mio padre sono già stato nel deserto tre volte, mentre mio fratello fino a questo momento non c’era mai stato e sono certo che sarà un’esperienza per lui bellissima. Imbarcheremo la nostra auto a Civitavecchia oggi, 23 aprile, e sbarcheremo a Tunisi, per poi raggiungere Douz, la città della Tunisia detta ‘la Porta del Sahara’. Qui alloggeremo nel campo-base dal quale partiranno le sei tappe con i vari wap-point per un totale complessivo delle varie tappe che supera i 1500 km. A determinare il punteggio finale non sarà la velocità assoluta ma le capacità di orientamento e navigazione dimostrate sul campo”.

La preparazione fisica per i due giovani ingauni non è un problema. Inoltre i fratelli, in linea con le disposizioni vigenti, hanno affrontato, oltre alle consuete visite mediche di idoneità, anche il tampone Covid.

Un ulteriore punto di orgoglio per il “nostro” equipaggio sta nella loro Panda 4x4 prima serie, come ci racconta ancora Manuel: “Tutta la preparazione tecnica del mezzo, dallo snorkel all’assetto e ogni altra modifica necessaria, è stata curata personalmente da noi, grazie anche all’aiuto del team GeoExpedition”.

Il ritorno a casa al termine della competizione sarà il 3 maggio. E in questi dieci giorni i fratelli Rossi potranno contare su un’intera regione che farà il tifo per loro.