Nuova rotonda in via Trento e Trieste, Picalli (sindaco Millesimo): "Siamo alle fasi finali"

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova rotonda in via Trento e Trieste. Il sindaco di Millesimo Aldo Picalli fa il punto della situazione: "Siamo alle fasi finali. In settimana verrà installato il palo con illuminazione e finita l'ultima isola spartitraffico".

"Ricordiamo che gli automezzi superiori alle 3,5 tonnellate provenienti da Cengio, non potranno percorrere via Trento e Trieste, in quanto i lavori in corso nella rotonda per la realizzazione dell'isola spartitraffico, non consentono la svolta a destra verso il casello autostradale e la strada provinciale. Tali veicoli dovranno attenersi alla direzione obbligatoria verso via Piani della Madonna. Gli altri mezzi invece, non avranno problemi di transito" aggiunge il primo cittadino.

Intanto, sono iniziati i lavori per la sistemazione dei marciapiedi di via IX Novembre che presentavano avvallamenti molto pronunciati e un deterioramento della ringhiera in legno.