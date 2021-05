Soppressione Thello, approvato dal Consiglio comunale di Alassio l'ordine del giorno presentato dagli assessori Giannotta e Invernizzi (Fratelli d'Italia)

Al termine della discussione, che ha visto maggioranza ed opposizione concordi sulle gravissime ripercussioni negative per il nostro territorio di una riduzione drastica dei servizi offerti da Trenitalia a seguito dell'emergenza epidemiologica daCovid-19, il Consiglio Comunale ha impegnato il Sindaco e la Giunta ad attivarsi presso le sedi competenti a livello ministeriale affinchè venga rinegoziato con Trenitalia il servizio Long Haul al fine di garantire l'immediato ripristino delle tre coppie di servizi di lunga percorrenza soppressi, nonché l'implementazione del servizio ferroviario InterCity tra Milano/Torino e la Riviera di Ponente, soprattutto in previsione della prossima ed auspicata ripresa di mobilità, del turismo e dell'economia in concomitanza con l'avvio della stagione estiva, al fine di gestire la domanda e coordinare l'offerta e la sostenibilità della domanda di mobilità tra le diverse modalità di trasporto (pubblico e privato, stradale e ferroviario).