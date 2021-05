Cengio, il sindaco Dotta contro i "furbetti" dei rifiuti: "A questo punto necessarie delle sanzioni"

"Nonostante i numerosi inviti a conferire correttamente i rifiuti, stiamo notando che gli stessi spesso vengono depositati in maniera disordinata ed irrazionale in molte zone del paese". Arriva via Facebbok, attraverso la pagina ufficiale del Comune, la tirata d'orecchi del sindaco di Cengio Francesco Dotta per i continui abbandoni di rifiuti non conformi ai sistemi previsti dall'azienda che si occupa della raccolta.

"Il costo per la gestione dei rifiuti urbani è una voce importante nel bilancio comunale - ricorda Dotta - e come tutti noi sappiamo, per disposizioni governative, lo stesso viene ribaltato totalmente sugli utilizzatori, ovvero noi cittadini. Un conferimento scorretto dei rifiuti genera di conseguenza un extra costo che va ad incidere, anche in maniera significativa, sulla relativa tassazione Tari".