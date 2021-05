Albisola: il 28 maggio l'inaugurazione della mostra "La fabbrica siamo noi. La Fenice di Manlio Trucco e Arturo Martini"

Venerdì 28 alle ore 17,00 si inaugura al Museo Manlio Trucco di Albissola Superiore la mostra "LA FABBRICA SIAMO NOI. La Fenice di Manlio Trucco e Arturo Martini" (28 maggio – 24 luglio). Organizzata da Comune di Albisola Superiore e dall’Associazione Lino Berzoini e curata da Carla Bracco e Donatella Ventura l’esposizione gode del contributo del Comune di Albisola Superiore e della Fondazione A. De Mari, e del patrocinio di Regione Liguria e Comune di Acqui Terme.

Nelle sale del Museo la collezione civica di ceramiche di Manlio Trucco ed Arturo Martini sarà arricchita da nuove opere: alcune sculture e formelle di Martini create con il marchio Fenice si affiancheranno ad una splendida Madonna della Misericordia, maiolica marcata SPICA, generosamente prestata dalla Diocesi di Savona-Noli.

Ma in quella che fu la casa e il laboratorio di Manlio Trucco sarà possibile soprattutto ammirare un nucleo inedito di ceramiche pregevoli per gli smalti vivaci o le tonalità mat, in cui gli innovativi motivi dipinti naturalistici o geometrico-floreali, si alternano agli elementi astratti, agli animali graffiti o a rilievo. Una produzione tra il 1922 ed il 1936 in cui sarà possibile individuare i caratteri peculiari della Fornace e l’evoluzione dello stile decorativo e formale.

La mostra è l’ultima di un progetto vasto ed articolato che ha già visto le inaugurazioni di due esposizioni "IL PIÙ VAGO E MISTERIOSO RACCONTO" al MUDA- Centro Esposizioni di Albissola Marina (21 maggio - 29 agosto) e "...AL CASTELLO DEI NOSTRI SOGNI SENZA FINE" al Museo Martini di Vado Ligure (22 maggio-31 luglio), organizzate dall’Associazione Lino Berzoini e curate da Carla Bracco, Nico Stringa, Magda Tassinari e Donatella Ventura.

Un “ritorno di Arturo Martini” tra Albisola e Vado Ligure dove il grande scultore visse e creò tra il 1920 ed il 1932. Questi sono dunque il limite geografico e il limite cronologico del progetto Arturo Martini dedicato al Maestro trevigiano che eccezionalmente riunisce in perfetta sinergia tre Comuni e tre realtà museali della provincia di Savona: il MUDA di Albissola Marina, il Museo A. Martini di Vado Ligure e il Museo M. Trucco di Albisola Superiore.

Dichiara l’Assessore alla cultura Simona Poggi: “Con la mostra dedicata agli artisti Manlio Trucco e Arturo Martini – sapientemente organizzata da Carla Bracco – il Museo inizia un nuovo percorso partendo proprio dal pittore genovese, così tanto affezionato ad Albisola Superiore da lasciare in eredità al Comune la propria casa-laboratorio.

Una iniziativa che ci permette di apprezzare non solo la vicenda di due artisti di chiara fama ma che ci consente anche di approfondire, attraverso le arti decorative, i celebri anni Venti e Trenta che hanno impresso una immagine riconosciuta e riconoscibile della ceramica albisolese”.

A coronamento delle mostre è stata organizzata una serie di incontri e visite guidate secondo il seguente calendario:

ALBISSOLA MARINA

• Sabato 10/7: “Arturo Martini in Liguria, da “Valori Plastici” alle grandi terrecotte”, a cura di Nico Stringa

• Venerdì 6/8: “Cinque minuti con gli Amanti di Arturo Martini”, a cura di Tommaso Dandolo

VADO LIGURE

• Sabato 26/6: “Opere di Arturo Martini nei musei di Vado Ligure e di Verbania”, a cura di Magda Tassinari, Donatella Ventura, Federica Rabai

• Venerdì 16/7: “Arturo Martini e la Pietra del Finale”, a cura di Giovanni Murialdo, Magda Tassinari

ALBISOLA SUPERIORE

• Sabato 3/7: “La Fenice di Manlio Trucco e Arturo Martini”, a cura di Carla Bracco, Marino Cassini

VISITE GUIDATE

ALBISSOLA MARINA e ALBISOLA SUPERIORE

• Sabato 17/7, h 9:30: “Le due mostre ad Albisola”, a cura di Carla Bracco

VADO LIGURE

• Venerdì 18/6, h 16:00: “Itinerario Martiniano a Vado Ligure”, a cura di Donatella Ventura

SAVONA

• Venerdì 2/7, h 17:00: “Opere di Arturo Martini a Savona”, a cura di Magda Tassinari

ACQUI TERME

• Sabato 4/9, h 15:00: “Arturo Martini, Il Figliol Prodigo e i Conti Ottolenghi”, visita guidata al Ricovero Ottolenghi

Per info e prenotazioni : www.mostrearturomartini.it

associazioneberzoini@gmail.com

+ 39 353 42 75 308