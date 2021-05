Forza la porta di uscita e colpisce il conducente: aggressione su un bus Tpl a Capo Santo Spirito

Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato, intorno alle 14 di oggi, mercoledì 26 maggio, un passeggero di un bus di Tpl che viaggiava in direzione Savona ad aggredire il conducente del mezzo nei pressi della fermata prima di Capo Santo Spirito, tra Ceriale e Borghetto.

Secondo quanto riferito alla base della colluttazione vi sarebbero stati futili motivi: l’aggressore, accortosi di aver perso la fermata alla quale voleva scendere, ha cercato di forzare la porta di uscita del mezzo ancora in corsa, senza attendere la fermata successiva.

L’autista si è accorto dell’azione del passeggero, redarguendolo verbalmente. A quel punto quest'ultimo è andato su tutte le furie scagliandosi violentemente contro il conducente, colpendolo prima con un pugno in pieno viso e tentando poi di colpirlo al torace con un coltellino svizzero. Solo la prontezza dell’autista nello schivare il fendente ha evitato il peggio, procurandogli comunque una ferita ad un braccio.

Nel frattempo lo stesso conducente aveva azionato il nuovo sistema di emergenza in dotazione ai mezzi TPL Linea, ovvero il sistema di automatizzazione per l’invio di una chiamata di soccorso verso il Numero Unico d’Emergenza europeo 112. Immediato, quindi, l’arrivo dei soccorsi della Croce Bianca di Borghetto e dei carabinieri che hanno ricevuto in tempo reale la segnalazione.

L’aggressore si è quindi dato alla fuga, ma le immagini delle telecamere interne dell’autobus, così come i filmati realizzati dagli utenti a bordo, consentiranno ai militari di individuare il responsabile, in attesa di sentire direttamente la stessa testimonianza dell'autista aggredito.

L’autobus di linea, rimasto fermo sull’Aurelia lungo il tratto della stazione ferroviaria, è stato preso in consegna da un altro dipendente di TPL Linea per il trasporto nel deposito.

I passeggeri, dopo essere stati ascoltati dai carabinieri, hanno atteso il mezzo successivo per proseguire il loro tragitto.

"Un grave e intollerabile episodio, siamo ancora colpiti e frastornati da quanto successo oggi a Ceriale - ha commentato l'azienda del trasporto pubblico - abbiamo subito contattato l’autista ferito, ora è al pronto soccorso e le sue condizioni non sono gravi”.

“Siamo vicini al nostro autista, tutto è accaduto molto rapidamente, ma ciò non ha impedito l’attivazione del sistema di emergenza e l’intervento di ambulanza e Forze dell’ordine. Auspichiamo che l’aggressore possa essere individuato in breve tempo e speriamo in una pronta guarigione per il nostro dipendente” concludono il presidente Simona Saccone e il dg Giovanni Ferrari Barusso.