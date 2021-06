Avviati i lavori in via Giovanni Battista Pera. Dopo i ritardi dovuti alle lavorazioni del cantiere per la fibra ottica, lo scorso 3 giugno è iniziato l'intervento di rifacimento dell'acquedotto e la conseguente asfaltatura della strada da piazza Cesare Battisti, incrocio con via Roma e la Sp 57 della Valle/Quazzo.

Lo comunica il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri che aggiunge: "Il risultato finale rappresenterà un significativo miglioramento del servizio e la riqualificazione dell'area".