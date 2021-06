Eclissi di Sole giovedì 10 giugno: appuntamento con l’Associazione Astrofili Orione a “Le Officine”

Riprendono le osservazioni astronomiche dell’Associazione Astrofili Orione nel piazzale del centro polifunzionale “Le Officine” a Savona.

Giovedì 10 giugno ci sarà un’eclissi di Sole: a Savona inizierà alle 11.40 e terminerà alle 12,50. Il massimo sarà alle 12.15, ma sarà molto piccolo, perché il Sole sarà coperto per circa il 5% e quindi si tratterà di un’eclissi difficile da osservare.

Attenzione: il Sole va sempre osservato con gli strumenti adeguati, con gli appositi filtri otticamente testati. Noi proporremo un telescopio solare con filtri che permetterà di vedere anche protuberanze ed eruzioni solari.

L’eclissi non sarà totale in nessuna parte del mondo, perché la Terra è quasi al perielio, mentre la Luna è da poco passata all’apogeo. Quindi anche in Canada, al Polo Nord e in Russia, dove il disco solare e quello Lunare sono perfettamente allineati, l’eclissi sarà anulare in quanto il disco solare avrà una dimensione apparente maggiore di quello lunare.

Sarà anche possibile l’eclissi in diretta via web, perché sarà trasmessa da vari osservatori astronomici in Italia, ad esempio dall’Osservatorio di Saint Bartehelemy in Valle d’Aosta.

L'appuntamento è al centro polifunzionale Le Officine giovedì dalle 11 alle 13 per osservare l'eclissi insieme.