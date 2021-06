Ortovero, incidente stradale sulla Sp453: motociclista trasportato in codice rosso al Santa Corona

Un grave incidente si è verificato stamane ad Ortovero, intorno alle 10.30, lungo la Sp 453 (via Nazionale) in località Pogli. Secondo le prime informazioni ad essere coinvolta nel sinistro sarebbe una moto che, per cause ancora da chiarire, avrebbe invaso la corsia opposta andando a impattare contro un'auto che giungeva in quel momento.

In seguito allo scontro, il conducente della due ruote è stato sbalzato dal proprio mezzo finendo a terra e riportando traumi importanti a femore e bacino.