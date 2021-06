Savona, scontro tra carrelli ferroviari: soccorsi mobilitati in località Santuario (FOTO)

Incidente ferroviario questa mattina lungo la linea Torino-Savona. Secondo quanto riferito, l'allarme è stato lanciato per uno scontro tra due carrelli ferroviari, pare un tamponamento. Sui mezzi si trovavano alcuni operai probabilmente impegnati in alcune lavorazioni.

Sul posto i vigili del fuoco, i militi dell'emergenza sanitaria, l'automedica e l'elicottero. Il sinistro è avvenuto nei pressi della stazione del Santuario, nel comune di Savona, all'altezza della galleria "Isola", zona Castel Sant'Anna.

Una persona è rimasta ferita. Avrebbe riportato un trauma cranico toracico. E' stata trasportata in codice giallo con l'elisoccorso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Non sarebbe in pericolo di vita.