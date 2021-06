Incendi di cassonetti a Savona: 45enne denunciato in stato di libertà

Nei giorni scorsi, i poliziotti della Squadra Mobile di Savona hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 45 anni con l’accusa di danneggiamento a seguito di incendio.

I poliziotti, in collaborazione con personale della Polizia Locale, avevano avviato una serie di serrate indagini a seguito di alcuni incendi di cassonetti avvenuti a Savona. In seguito alla attività investigativa, sono emersi elementi di colpevolezza a carico dell’uomo in ordine ad alcuni episodi: in particolare all’incendio di un cassonetto della raccolta differenziata avvenuto il 28 gennaio scorso in via Niella.