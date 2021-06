Pietra Ligure intensifica l'attività di contrasto all'abusivismo commerciale, De Vincenzi: "Controlli rafforzati"

Con l'inizio della stagione estiva il comando di Polizia Locale di Pietra Ligure ha intensificato l'attività di controllo relativa al commercio abusivo, con particolare attenzione al litorale. Mercoledì 9 giugno gli uomini del comandante commissario Domenico Colnaghi hanno compiuto il primo sequestro di merce contraffatta, costituita da un considerevole quantitativo di scarpe e di articoli di pelletteria marchiati con noti brand.

“Con l'inizio della stagione estiva riprende il programma di controlli sul litorale da parte della nostra Polizia Locale, che assicurerà maggiore controllo dell'arenile volto a contrastare l'abusivismo commerciale sia nei confronti dei venditori, che verranno denunciati alla Procura della Repubblica, ma anche nei confronti degli acquirenti che rischiano una sanzione pecuniaria di euro 200,00. Abbiamo altresì rafforzato i controlli e le attività finalizzate al mantenimento dell'ordine e del decoro urbano, provvedendo alla rimozione di diversi veicoli abbandonati sul territorio comunale. Il Comando effettuerà l'apertura al pubblico degli uffici tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, e il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00”, commenta Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure.

“Anche per questa stagione estiva la scelta della nostra Amministrazione, resa possibile anche grazie alla disponibilità del personale del Comando - prosegue il primo cittadino – è stata quella di continuare a garantire un punto di riferimento per i cittadini ed i turisti. Colgo l'occasione per ringraziare il Comandante e tutti gli appartenenti alla Polizia Locale per la professionalità con cui svolgono sempre il loro lavoro, fondamentale per la sicurezza della nostra comunità, dando sempre priorità ai bisogni del cittadino”.