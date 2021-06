Savona, futuro ospedale San Paolo. Arboscello (Pd): "Cosa intende Toti con la definizione di 'presidio cittadino'"?

Futuro dell’ospedale San Paolo di Savona. Il consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto al presidente Toti cosa intende con la definizione di “presidio cittadino”, attribuita nei giorni scorsi all’ospedale San Paolo di Savona, e quale prospettiva prevede per il presidio.

Il consigliere ha ricordato che il San Paolo ha un bacino di utenza di 164 mila persone, con oltre 50 mila accessi al pronto soccorso, ma che Toti il 7 giugno ha definito “l’ospedale il presidio cittadino di Savona”.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha risposto: "La definizione di presidio cittadino è riferita alla sua collocazione fisica nel territorio del Comune di Savona e la rete dei servizi è in integrazione con gli altri presidi dell’ambito provinciale, così come alcuni servizi del San Paolo servono cittadini di tutta la provincia".

Toti ha rimarcato: "Non c’è stato un depauperamento dei servizi negli ultimi anni" e ha ricordato l’installazione in corso dell’angiografo e il concorso in atto per attivare il Centro Ictus.