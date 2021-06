Politica |

Savona, vice sindaco Arecco lascia la Lega. Gli ex leghisti: "Regnano altri ideali nel partito"

Il gruppo Savona Capoluogo esprime vicinanza all'assessore che ieri ha deciso di mollare il Carroccio

"In attesa della 'cacciata dei mercanti dal tempio' il gruppo Savona Capoluogo rappresenta totale solidarietà al vice sindaco". Gli ex esponenti della Lega Silvio Rossi e Alda Dallaglio hanno espresso vicinanza a Massimo Arecco che ieri ha deciso di lasciare il Carroccio per gli attriti con i vertici cittadini e provinciali leghisti che non l'hanno sostenuto in questi anni e interpellato in diverse occasioni. "Quando noi decidemmo di lasciare il gruppo della Lega, dopo aver ripetutamente avvisato chi di dovere sulla grave situazione che si era creata nel partito nella provincia di Savona, l’amico Massimo, con molta discrezione, ci chiedeva se la nostra drastica decisione non fosse stata troppo avventata" proseguono dal gruppo Savona Capoluogo del quale faceva parte anche Giancarlo Bertolazzi rientrato pero nelle file della Lega. "Oggi si rende conto anche lui che gli ideali della Lega, in cui noi abbiamo sempre creduto sin da quando la Lega era al 2%, non informano più il partito, ma in esso regnano 'ideali altri'" concludono.

Luciano Parodi

