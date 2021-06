Albissola, riapre l'ufficio Iat di piazza Lam. Sindaco Nasuti: "La casa degli operatori e dei turisti"

"Insieme all'assessore Schelotto abbiamo deciso di riorganizzare la sede sia visivamente sia come luogo per accogliere tutte le attività che vogliono promuovere sul territorio in questo ufficio".

Il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti ha annunciato così l'inaugurazione dell'ufficio Iat, aperto dallo scorso 11 giugno, presente in piazza Lam.

"È presente in una nuova veste e organizzazione e vuole diventare il motore del turismo di Albissola. In questi mesi abbiamo introdotto la tassa di soggiorno, messo a sistema il nostro sistema museale. L'invito che stiamo mandando a tutti gli operatori è che questa è casa loro" ha proseguito Nasuti.

"L'obiettivo è cercare di coinvolgere tutti gli operatori del territorio e tutti i turisti che hanno bisogno di informazioni su tutte le attività territoriali culturali e turistiche. Con una pandemia di mezzo stiamo riuscendo a fare tante cose, voglio mettere a sistema tutto ciò che è stato portato avanti negli anni precedenti" ha continuato l'assessore al turismo Enrico Schelotto.

La struttura sarà gestita dalla Cooperativa Dafne che, con grande professionalità, saprà garantire un servizio di ottima qualità e sarà aperta il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00, il venerdi dalle 17.00 alle 20.00, il sabato 9.00-12.30 e 13.30-17.00 e la domenica dalle 9.00 alle 12.00.

"È solo il primo step di una strategia che ho in mente che va a lavorare su 5 anni di amministrazione, spero solo che sia l'inizio e che il meglio deve ancora venire. Chiedo a tutti di invitare a venire ad Albissola ripartire e dare un senso a questi anni di stop in cui non ci siamo mai fermati grazie al lavoro degli uffici" ha proseguito Schelotto.

"Sono contento che si stiano attivando sul territorio tante sinergie diverse, facendo diventare la città una palestra all'aperto, siamo ritornati ad ospitare mercati di una certa importanza ed è nata un'associazione 'Promozione Albisola' che riunisce tutti gli stabilimenti balneari albissolesi i quali partiranno quest'estate con un servizio di sorveglianza delle spiagge. Si sta facendo sistema e piano piano raccoglieremo importanti frutti" ha concluso il primo cittadino albissolese.