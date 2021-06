Caos viabilità sull'Aurelia, il Comitato Stop Semafori a Celle lancia una petizione

Una petizione diretta al comune di Celle e quindi al sindaco Caterina Mordeglia, ad Anas, alla Prefettura, alla Regione Liguria e al presidente Giovanni Toti.

La raccolta firme, organizzata dal Comitato Stop Semafori a Celle Ligure, è scattata intorno alle 17.00 di oggi, venerdì 25 maggio e vede al centro proprio la difficile situazione in cui versa l'Aurelia nel levante savonese messo in ginocchio dal cantiere cellese per l'adeguamento idraulico del rio Santa Brigida.

"I cittadini di Celle e Varazze, esasperati da mesi di code sulla via Aurelia, a causa dei semafori installati sul cantiere del Rio Santa Brigida, chiedono un'assemblea pubblica al Sindaco e alle autorità competenti, per trovare soluzioni al problema, ormai intollerabile, del traffico. La situazione è grave ed è resa più complicata dalla presenza di altri semafori fra Celle e Varazze e dai quotidiani cantieri sulle autostrade locali" viene spiegato nella petizione.

"I cittadini sono stanchi, le categorie economiche in difficoltà, i turisti disertano il paese e l'assenza di viabilità alternativa crea gravi problemi al trasporto pubblico e al transito dei mezzi di soccorso: firma anche tu ed aiutaci a richiedere un incontro pubblico con la cittadinanza. Abbiamo bisogno di risposte da parte degli Enti locali, abbiamo bisogno di una soluzione a questo problema" concludono dal Comitato.