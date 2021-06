Pietra, balneazione temporaneamente vietata nelle zone "Levante torrente Maremola" e "Zona Sartore"

La decisione del primo cittadino è giunta dopo la comunicazione di Arpal, tramite il Dipartimento Laboratorio Regionale, per gli esiti sfavorevoli delle analisi effettuate sui campioni routinari per accertamento di inquinamento di breve durata delle acque di balneazione prelevati nei giorni scorsi. L'aggiornamento sul monitoraggio delle acque di balneazione in Liguria dello scorso 22 giugno aveva registrato la non conformità delle analisi sui campioni prelevati nei due punti nel comune pietrese.