Pietra, revocato il divieto di balneazione nelle zone "Levante torrente Maremola" e "Zona Sartore"

Revocato il divieto di balneazione Pietra Ligure, con una nuova ordinanza firmata dal sindaco Luigi De Vincenzi, nelle acque marine antistanti i litorali "Levante torrente Maremola" e "Zona Sartore".

La prima decisione del primo cittadino era giunta dopo la comunicazione di Arpal, tramite il Dipartimento Laboratorio Regionale, per gli esiti sfavorevoli delle analisi effettuate sui campioni routinari per accertamento di inquinamento di breve durata delle acque di balneazione prelevati nei giorni scorsi. L'aggiornamento sul monitoraggio delle acque di balneazione in Liguria dello scorso 22 giugno aveva registrato la non conformità delle analisi sui campioni prelevati nei due punti nel comune pietrese.

Il campione supplettivo, eseguito il 23 giugno, ha però dato esito favorevole. La balneazione nel comune pietrese è tornata così completamente accessibile.

"È arrivato questa mattina l'esito delle analisi suplettive entro le 72 ore, fatte da Arpal su un campione prelevato il 23 giugno, nella zona Sartore/Levante del torrente Maremola e si conferma l'esito favorevole per tutti i parametri previsti" commenta il sindaco Luigi De Vincenzi.

"Nello specifico risultano abbondantemente sotto il limite consentito sia la presenza di escherichia coli che di enterococchi intestinali, rispettivamente inferiore di 10 mpn/100ml rispetto al limite consentito di 500 mpn/100ml per l'escherichia coli e inferiore di 1 ufc/100ml rispetto al valore consentito di 200 ufc/100ml per l'enterococco intestinale" continua il primo cittadino.

"Confermata quindi l'ottima qualità delle acque di balneazione della zona Sartore/Levante torrente Maremola e immediatamente revocata l'ordinanza sindacale che ne imponeva precauzionalmente l'interdizione", conclude il sindaco