Stella, nuovi cartelloni contro il comune e lo Stato: "I cittadini non contano nulla, vergognatevi"

Nuovi cartelloni di protesta sono spuntati questa mattina a Stella, posizionati questa volta non all'esterno del comune ma sulla fiancata di un'auto.

Lo scorso 28 giugno un cittadino aveva dato vita ad uno sfogo pesante contro l'amministrazione e anche in questa occasione lo stesso ha esposto tutta la sua rabbia.

Il residente nel comune dell'entroterra si era lamentato dell'operato dell'amministrazione: "Io non voto più per questo comune! Perché usano maniere 'mafiose'. Sono passati nel mio terreno con tubi dell'acqua, fognatura e chiuso un rio senza rispettare la proprietà privata. Vergogna!".

In questa occasione con un altro cartello ha puntato il dito contro lo Stato: "Io non voglio più votare per questa Repubblica perchè non funziona nessun Ministero. Funzionano solo a loro vantaggio. I cittadini non contano nulla. Servono solo per farsi eleggere. Vergognatevi!".

Inoltre in un ulteriore manifesto sono stati affisse alcune foto di interventi comunali efffettuati probabilmente nel terreno dell'uomo.