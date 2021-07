Millesimo, giovedì i funerali del 17enne Giovanni Paolo Giamello (FOTO)

Si terranno giovedì pomeriggio alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Millesimo i funerali di Giovanni Paolo Giamello, il 17enne residente a Millesimo, rimasto coinvolto nello schianto tra la sua moto da cross e un'autovettura lungo la Sp 29 sabato pomeriggio a Cairo Montenotte, in prossimità del distributore di benzina "Esso" situato in corso Marconi.

La camera ardente aperta dalla giornata domani verrà allestita nella chiesa di Santa Maria Extra Muros sempre a Millesimo, dove in serata si terrà anche il Santo Rosario a partire dalle ore 20.30.

Giovanni Paolo era uno studente del Liceo Calasanzio di Carcare. La sua morte ha generato grande sgomento in tutta la comunità valbormidese. Tanti i messaggi di cordoglio: dall'amministrazione comunale di Millesimo alla dirigente scolastica del Liceo carcarese, passando per il sodalizio calcistico Asd Millesimo dove il 17enne aveva giocato come portiere.

Sul luogo dell'incidente amici e conoscenti hanno deposto diversi mazzi di fiori, uno striscione e alcuni gadget per onorare la memoria di una giovane vita spentasi troppo presto.