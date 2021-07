Mondo forense in lutto: è mancato all'età di 66 anni l'avvocato Giorgio Vigo

E' mancato prematuramente all'età di 66 anni nell'ospedale di Albenga l'avvocato Giorgio Vigo, personaggio molto conosciuto sia nell'ambiente forense ingauno, sia alla gente comune, essendo lui di carattere estroso, simpatico e silenziosamente generoso.

Giorgio Vigo era molto riservato e ciononostante era circondato da molti amici che lo apprezzavano e stimavano. Aveva disposto di non far svolgere nessuna cerimonia funebre.

La moglie Viviana però ha deciso di dargli un ultimo saluto, organizzando quanto prima una messa in suo ricordo per ringraziare tutte le persone che in questo triste momento le sono state vicino, e in particolare il signor Elio che lo ha incessantemente assistito.

Il cordoglio del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: "Un grave lutto ha colpito la nostra città. Giorgio era un vero e proprio punto di riferimento nella nostra città, dove era nato e cresciuto e alla quale era particolarmente legato. Era una persona allegra, cordiale, sapeva trovare divertimento nelle cose semplici della vita e sempre senza eccessi".

"Grazie al suo carattere e alla sua personalità non passava inosservato e sapeva sempre distinguersi tra gli altri, anche per questo era circondato da amici e giovani nei confronti dei quali si mostrava sempre disponibile non tirandosi mai indietro quando si trattava di dare una mano e un consiglio. Ricordo con affetto le serate passate insieme e, in particolare, il 2 luglio quando Giorgio apriva le porte di casa a tutti. Era diventata ormai una tradizione guardare i fuochi d’artificio da casa sua" prosegue il primo cittadino.

"Giorgio ci mancherà molto. In questo triste momento voglio esprimere, a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale, le mie più sentite condoglianze alla moglie Viviana e alla famiglia" conclude Tomatis.