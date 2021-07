"Ancora disservizi sulla linea Genova- Ventimiglia, paghiamo abbonamenti annuali sempre più cari per avere un servizio scadente"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Come spesso accade sulla linea Genova-Ventimiglia ci sono dei disservizi. L'ultimo in ordine di tempo è accaduto ieri era, alle ore 20.15, per un guasto all'altezza della stazione di Voltri".

"Siamo stati fermi a Sestri Ponente per parecchio tempo senza sapere quando saremo ripartiti. Io come tanti pendolari, paghiamo abbonamenti annuali sempre più cari per avere un servizio scadente".

"Quando cambieranno le cose? Credo mai. E' inutile sperarci. Ma purtroppo non ci sono alternative. Anche le autostrade hanno i loro problemi. Per venire a Genova farei una coda infinita. Sono rassegnato".

Andrea (Savona)