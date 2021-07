Meteo, alta pressione con afa e temporali

Una prevalenza di un campo di alta pressione con limitata instabilità durante il pomeriggio-sera sarà la costante meteorologica della settimana sul Nord Ovest. Siamo ritornati quindi ad un tempo prevalentemente estivo, con afa durante le ore più calde del giorno, temporali a macchia di leopardo soprattutto a ridosso dei rilievi ed incognita calo termico, ipotizzato dai modelli meteorologici per il prossimo week-end.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 19 a giovedì 22 luglio

Cielo irregolarmente nuvoloso il mattino, nubi cumuliformi il pomeriggio con possibili temporali, localmente anche forti a partire dei territori a ridosso dei rilievi in estensione alle pianure e settori costieri vicinori. Tendenza che parrebbe confermata anche per domani e mercoledì. Ancora annuvolamenti irregolari giovedì, cumuliformi nel pomeriggio. Termometro su valori estivi afa nelle ore più calde in pianura e al mare. Minime in pianura intorno 19- 22°C e massime 28 - 31°C. Al mare minime intorno 23- 26°C e massime 28-31°C. In pianura venti deboli Nord Ovest. Al mare venti moderati da Nord Ovest.

Da venerdì 23 luglio

Cielo irregolarmente nuvoloso il mattino, nubi cumuliformi il pomeriggio.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/619-Stagionali_agosto_2021.html.