Andora, al via questa sera EMA, 39° edizione dell’Estate Musicale Andorese

Il filo conduttore della XXXIX edizione dell’Estate Musicale Andorese, organizzata dal comune di Andora, è il “brillante ricordo”. Al pubblico sarà proposto un viaggio musicale attraverso le epoche e gli autori. Tre serate nei Giardini Palazzo Tagliaferro, ore 21.30, dedicate all’opera, all’operetta e al fascino dei classici di Astor Piazzolla. La rassegna è ad ingresso libero con posti contingentati in osservanza alle norma contro la diffusione del Covid19.

Il Programma

Martedì 20 luglio alle 21,30, aprirà la rassegna una serata all’opera, una delle creazioni più belle, ma poco rappresentate di Gioachino Rossini : Il Turco in Italia. Si tratta di un dramma buffo che nei Giardini Tagliaferro prenderà vita sul palco con un allestimento completo con costumi, regia ed accompagnamento di pianoforte. (Musica di Gioachino Rossini; Selim, basso - Nicholas Tagliatini; Fiorilla, soprano - Anna Delfino; Don Geronio, baritono - Giorgio Valerio; Don Narciso, tenore - Eduardo Rampoldi; Prosdocimo, baritono - Carlo Morini; Zaida, mezzosoprano - Veronica Esposito; Pianoforte - Alberto Perfetti. Regia di Nicholas Tagliatini)

Martedì 10 agosto alle 21,30, per il secondo appuntamento dell’Estate Musicale Andorese, un capolavoro dell’operetta: va in scena La vedova allegra di Franz Lehàr, con costumi, regia e riduzione scenica per 6 personaggi della Compagnia di Operetta Elena D’Angelo. La Compagnia è una delle più importanti a livello nazionale. Mette in scena produzioni curate nei minimi particolari, nel rispetto della filologia dello spettacolo, ma con una particolare attenzione al gusto del pubblico di oggi, con eleganti allestimenti l'uso della musica dal vivo. (Riduzione scenica per sei personaggi con musica di Franz Lehàr; Anna Glavary - Elena D’Angelo; Conte Danilo - Spero Bongiolatti; Camillo De Rossillon - Alessandro Fantoni; Valancienne - Merita Dileo; Njegus - Matteo Mazzoli; Barone Zeta - Gianni Versino; Pianoforte - Marcella Tessarin. Regia - Elena D’Angelo)

Martedì 24 agosto alle 21,30, chiusura della rassegna con Marco Albonetti, curatore delle trascrizioni di Astor Piazzolla e sassofonista di fama mondiale, con un omaggio a uno dei più grandi musicisti del Novecento: Astor Piazzolla in occasione del centenario della nascita. Si spazierà dai brani più conosciuti a quelli meno noti, con un unico fil rouge: il tango.