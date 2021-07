Albenga piange Anna Maria Vignola, ex cancelliera del tribunale

L'albenganese è in lutto per la scomparsa all'età di 72 anni di Anna Maria Vignola. Era una persona a tutto tondo: ovunque vi fosse un evento che coinvolgeva la sua città era presente. Attualmente era un'assidua collaboratrice della parrocchia di San Bernardino a Vadino, valente catechista, onnipresente in tutte le feste parrocchiali, compreso le sagre e le ricorrenze religiose.

Se si guarda al suo passato lavorativo, Anna Maria è ricordata dal mondo forense non solo ingauno, ma anche provinciale, per il suo incarico prima in pretura poi in tribunale come cancelliera di meticolosa precisione. Albenga, città di tanti studi legali, la piange ricordando la sua gentile disponibilità nei riguardi di tutti gli avvocati e giudici.

Numerose le testimonianze di cordoglio del mondo forense, in particolar modo da parte di Giorgio Cangiano, Mauro Vannucci, le avvocatesse Vittoria e Carlotta Fiori, Nicoletta Mantica e Marisa Scola, presidente dell'Associazione Vecchia Albenga di cui faceva parte.

Anna Maria Vignola lascia i figli Matteo e Mara con le rispettive famiglie e numerosi nipoti. La salma verrà trasportata domattina, mercoledì 21 luglio, dall'ospedale Santa Corona nella chiesa di San Bernardino, dove in serata, alle ore 21, verrà recitato il Rosario. Giovedì 22 luglio alle ore 10 si terrà la messa funebre.