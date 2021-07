Raccolta firme eutanasia legale: nel weekend tre appuntamenti a Savona

Occorrono 500 mila firme per arrivare a una svolta di civiltà anche in Italia, e il Comitato Promotore per il Referendum Eutanasia Legale le sta raccogliendo: occorre promuovere il referendum abrogativo che permetterebbe di introdurre anche in Italia l'eutanasia legale.

"La battaglia per l’eutanasia legale è iniziata 37 anni fa: proposte di legge, sentenze, appelli che il Parlamento ha ignorato, e talvolta avversato. Eppure il dibattito non si è mai spento e ci sono volute storie di dolore e disobbedienza civile a tenerlo vivo. Anche le richieste della Corte costituzionale affinché venisse colmato il vuoto normativo sul suicidio assistito sono cadute nel vuoto. Un vuoto riempito in piccola parte, da una storica sentenza della stessa Consulta" spiegano dal Comitato per il Referendum Eutanasia Legale Savona.

"Da inizio luglio grazie alla bellezza di 10.488 volontari, 2.136 autenticatori e 1.288 avvocati si sono superate le 170mila firme e la raccolta continuerà sino al 30 settembre. Anche a Savona si sono attivati molti volontari e noi saremo presenti sabato 31 luglio in corso Italia (angolo via Paleocapa) dalle 16.00 col nostro point. Saremo ospiti anche della Sagra Dell'Anciua alla SMS Giardino Serenella di corso Vittorio veneto, nelle serate di Venerdì 30 e Sabato 31 dalle 19.30 alle 23.00".

"Vi aspettiamo per aiutare tantissime persone che, quando la vita non è più accettabile e se la sofferenza è immensa, hanno di fronte solo la morte per salvare la vita stessa" conclude il Comitato per il Referendum Eutanasia Legale Savona.