Albenga, a novembre la terza edizione del "Giro dei Monti Savonesi Storico"

Cresce l’attesa in vista della 3a edizione del Giro dei Monti Savonesi Storico. La manifestazione, che si svolgerà tra Albenga ed il suo entroterra, è stata infatti confermata nella data del 6 e 7 novembre 2021. Quando mancano poco meno di tre mesi all’evento, sono già state numerose le manifestazioni di interesse pervenute a Sport Infinity, l’organizzatore della gara. Il Giro dei Monti Savonesi Storico è riservato alle auto storiche ed aperta anche agli specialisti della regolarità sport.

Dopo un anno di sosta forzata, a causa delle conseguenze dell’emergenza pandemica, l'affascinante rombo dei motori delle auto da rally tornerà a risuonare nel centro di Albenga. Il rally, grazie al supporto fondamentale dell'Amministrazione Comunale di Albenga, avrà il suo fulcro nevralgico in città con la partenza e l'arrivo in viale Martiri della Libertà, ma quasi tutte le frazioni della città saranno interessate dal passaggio delle auto.

Il programma è in fase di definizione nei suoi dettagli. La formula del 2019, apprezzata da piloti e pubblico, potrebbe essere riproposta così come il percorso di gara. Le prove speciali saranno sette per una lunghezza complessiva superiore a 73 chilometri. Le prime due prove saranno in programma nel pomeriggio di sabato 6 novembre e le rimanenti cinque saranno affrontate nella giornata di domenica 7 novembre. Ogni prova avrà una lunghezza superiore a 10 chilometri.

Il "Giro" sarà l'ultimo evento del Trofeo Rally di Zona 1 (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria) prima della finale nazionale. Sarà anche valido per la "Michelin Historic Rally Cup", per il "Memory Fornaca", per la "Coppa 127". Numerosi sono i Piloti, anche tra i più noti e veloci, che hanno già chiesto informazioni sulla gara perché interessati a conquistare punti per i diversi campionati. Seguirà il rally, percorrendo l'intero percorso, una gara di regolarità sport riservata alle auto storiche in assetto da corsa.

Per informazioni, in attesa dei dettagli che saranno resi noti prossimamente, è possibile scrivere una mail all'indirizzo info@sportinfinity.it